Emergenza abitativa a Cosenza, sit-in di Prendocasa davanti la prefettura

La protesta

COSENZA Nuova protesta del comitato “Prendocasa” a Cosenza per denunciare l’emergenza abitativa nel capoluogo bruzio. Un’azione rilanciata anche con un post sui social.

«Siamo in Piazza XI Settembre, davanti la sede della Prefettura di Cosenza – scrivono gli attivisti -. Chiediamo un intervento della Prefetta Ciaramella così da aprire un confronto permanente sul tema dell’emergenza abitativa che si registra sul nostro territorio».

«Una necessità impellente – sottolineano – rispetto alla quale non è più accettabile tergiversare. Le condizioni di centinaia di famiglie, infatti, sono sempre peggiori e nei prossimi mesi si prospetta un ulteriore incremento del numero di sfratti esecutivi».

«In questo contesto già molto difficile – scrivono ancora gli attivisti di “Prendocasa” – il carovita sta accelerando crisi economica e diseguaglianze che vanno a gravare sulle fasce di popolazione più deboli. Il dissesto finanziario del Comune di Cosenza, inoltre, rende purtroppo insufficienti le risposte dell’amministrazione comunale».

«Siamo qui stamattina, quindi – concludono – per ribadire l’urgenza della ripresa di un confronto con le istituzioni al fine di offrire risposte adeguate ai cittadini».