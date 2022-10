Elezioni Politiche, Bruno Bossio esclusa: presentato il ricorso

il caso

I professori costituzionalisti e avvocati Paolo Falzea e Andrea Lollo comunicano di avere promosso, in data odierna, ricorso dinanzi alla Giunta per le Elezioni della Camera dei Deputati nell’interesse di Vincenza Bruno Bossio, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Calabria 01 con il simbolo del Partito Democratico alle ultime elezioni svoltesi il 25 settembre 2022.

È stata proposta formale censura del meccanismo di ripartizione dei seggi previsto dalla legge elettorale per dubbia costituzionalità. Meccanismo che prevede l’assegnazione di un seggio nel collegio plurinominale al “miglior perdente” di un collegio uninominale. Si tratta – dichiarano gli avvocati – «di un meccanismo che presenta vizi di incostituzionalità, in quanto, per un verso, determina una dispersione del voto espresso dall’elettore, in spregio ai principi costituzionali di libertà ed eguaglianza del voto stesso, e, per altro verso, determina una commistione, irrazionale, tra criteri (maggioritario e

proporzionale) di assegnazione dei seggi, applicando un criterio – quello del “miglior perdente” – che non si concilia con i sistemi elettorali maggioritari».

Gli avvocati confidano, pertanto, che la questione di costituzionalità possa essere sollevata dinanzi alla Corte, affinché quest’ultima ponga rimedio alla situazione di illegittimità prodotta dalla legge elettorale vigente. Nel contempo, dichiarano che a breve analogo ricorso, per fare valere anche ulteriori profili di incostituzionalità della legge elettorale, verrà promosso dinanzi al Giudice ordinario, onde ottenere la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.