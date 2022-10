Accoltellato un 18enne nel Vibonese, l’autore si costituisce

La vicenda

MILETO Accoltellamento nella serata di lunedì nella frazione Paravati di Mileto. A rimanere colpito un diciottenne che ha riportato numerose ferite da taglio su tutto il corpo per le quali si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “Jozzolino” di Vibo Valentia.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è accaduto stasera attorno alle 19,30 nei pressi piazza Pertini al culmine di una discussione motivata, secondo quanto è emerso dalle prime indagini dei militari, da questioni passionali, originate presumibilmente dal comune interesse dei due giovani per una ragazza.

La lite sarebbe poi degenerata in vero e proprio accoltellamento in cui avrebbe avuto la peggio proprio il 18enne. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri e dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale del Capoluogo. La prognosi per lui è di venti giorni.

L’autore dell’aggressione, a quanto si apprende, sarebbe stato già individuato dai carabinieri. Si tratta di un minore che, a distanza di qualche ora dell’aggressione, si è costituito ai carabinieri accompagnato dal suo legale.

La posizione del minore è attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sotto le direttive della Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro.