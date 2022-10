Truffe agli anziani, campagna di sensibilizzazione nel Cosentino

Prevenzione

SANTA SOFIA D’EPIRO I militari dell’Arma continuano gli incontri con la popolazione locale finalizzati ad informare e prevenire i fenomeni predatori conseguenti a truffe, ai quali sono particolarmente soggetti gli anziani.

In particolare, un appuntamento si è svolto nella serata di sabato 08 ottobre, a conclusione della processione per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, presso la chiesa di Sant’Atanasio il Grande, i Carabinieri della locale Stazione di Santa Sofia d’Epiro, comandata dal Luogotenente Rega Giovanni, hanno illustrato il fenomeno delinquenziale con esempi concreti riguardo alle modalità di azione dei truffatori. Nell’occasione erano presenti anche volontari dell’Associazion Apissophia che operano a stretto contatto con le persone fragili del territorio.

Altre due iniziative si sono svolte nei Comuni di Terranova da Sibari e di Tarsia dove il Luogotenente Porchia Stanislao, nella mattinata di domenica 09 ottobre, ha svolto due incontri, rispettivamente presso la Chiesa di San Francesco da Paolo e presso la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano. Il Comandante della locale Stazione Carabinieri, con la partecipazione dei Parroci preventivamente informati, ha illustrato come i truffatori facciano spesso leva sui sentimenti dei più fragili, fingendosi addirittura appartenenti alle forze dell’ordine.

Negli incontri, che hanno visto un’ampia partecipazione della popolazione, sono stati distribuiti volantini informativi sensibilizzando la popolazione a contattare il 112 in caso di dubbio.