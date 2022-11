Governo, il giuramento dei sottosegretari calabresi: da oggi Ferro e Tripodi al lavoro – VIDEO E FOTO

politica e istituzioni

ROMA Hanno prestato giuramento, insieme ai loro colleghi, i due sottosegretari calabresi nominati nel governo Meloni: Wanda Ferro, deputata di Fratelli d’Italia, nominata al ministero dell’Interno, e Maria Tripodi, di Forza Italia, nominata al ministero degli Esteri. La Ferro, 54 anni, di Catanzaro, è la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, alla sua seconda legislatura dopo la prima elezione del 2018: nella scorsa legislatura Ferro è stata vicecapogruppo di Fdi alla Camera e segretaria della Commissione parlamentare antimafia. Tripodi, 40 anni, di Melito Porto Salvo, è stata deputata di Forza Italia nella passata legislatura: ricandidata alle Politiche del 25 settembre, non è stata rieletta.









Wanda Ferro: «Emozionante stare nel governo. Al lavoro per gli organici delle forze dell’ordine»

«È una grande emozione rappresentare la mia Calabria all’interno del governo nazionale e rappresentare la nazione al Viminale come sottosegretario attraverso una guida autorevole come quella del premier Giorgia Meloni». Wanda Ferro ha giurato questa mattina come sottosegretario. Poco tempo per gioire, è già tempo di pensare ai primi dossier. «Porteremo avanti – dice – le battaglie di questi anni di Fratelli d’Italia a favore dell’aumento degli organici delle forze di polizia e delle tutele legali, di tutto ciò che abbiamo messo in campo per la sicurezza dei cittadini e dei territori». Primo obiettivo: «Parlare di sicurezza per l’Italia e per il Sud dal quale io provengo».