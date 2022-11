Omarije: «Ci ha molto colpito il fatto che in Calabria si produca già il 42% di energie rinnovabili»

la visita

CATANZARO «Per le regioni d’Europa e quindi anche per la Calabria un obiettivo e un’opportunità molto grande è quello di arrivare ad una indipendenza energetica e qui siamo stati molto colpiti dal fatto che qui si produca già il 42% di energie rinnovabili». Lo ha detto a Catanzaro il presidente della Commissione per lo sviluppo regionale guidata dal presidente Younous Omarijee nel corso dell’incontro alla Cittadella regionale in occasione dell’arrivo, presenti il ministro Raffaele Fitto e il presidente della Regione Roberto Occhiuto, della delegazione dell’organismo in Calabria. «Bisogna ovviamente puntare su questo – ha aggiunto Omarjee – e rafforzare questa dimensione soprattutto per le regioni marittime che possono sfruttare tali opportunità». Per il presidente della Commissione del Parlamento europeo «è necessario prima rispondere alle criticità per poi mettere in risalto le opportunità. Non ci è sfuggito il fatto che la Calabria è una delle regioni più povere d’Italia e che resta un grande divario tra il Nord e il sud del Paese così come esiste un divario tra il sud dell’Europa e il resto dell’Europa. Dopo la crisi del 2008 e ancora di più con la crisi del Covid le disparità territoriali si sono aggravate non solo all’interno dell’Ue ma anche all’interno degli stessi stati membri».