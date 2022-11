Musei, Malacrino: «Favorevole ad ampliare orari di apertura»

le idee

REGGIO CALABRIA «Credo che ogni proposta di miglioramento del sistema Museale sia utile. Ampliare l’orario di apertura – il MArRC è già aperto dalle 9.00 alle 20.00 – potrebbe permettere un maggior flusso di visitatori, creando nuove opportunità per investire in personale, già molto carente». Così all’AdnKronos Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, commenta la proposta del neo sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, di voler lasciare aperti i musei “almeno fino alle 21 perché la gente che lavora non può andarci di giorno, quindi dovrà andarci, gratis, nelle ore in cui sono liberi di andare”.

Carmelo G. Malacrino

Proposta, quest’ultima, che ha trovato la contrarietà del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che si è detto “contrario” ritenendo che «sarebbe una misura che non reggerebbe sul piano economico dei conti e che tra l’altro porterebbe a deprezzare il valore delle opere d’arte esposte». «Sull’altro punto – sottolinea Malacrino -, concordo con il Ministro sulla questione della sostenibilità economica e credo che i visitatori gradirebbero maggiormente pagare i biglietti trovando servizi migliori in offerta espositiva, accoglienza, efficienza e sicurezza». «Resta essenziale – conclude il direttore del MArRC – investire in personale pronto a lavorare in prospettive, anche tecnologiche e di comunicazione, volte a creare musei più aggiornati, mantenendo al tempo stesso uno stretto legame con le comunità del territorio».