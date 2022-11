Cosentino assassinato nel Ravennate, sentito un testimone

Le indagini

RAVENNA Si terranno domani i funerali di Felice Orlando, il 49enne trovato morto domenica mattina in un frutteto di kiwi a Castel Bolognese, nel Ravennate, a poca distanza da casa sua. Proseguono intanto le indagini per una vicenda che sembra avere tutti i contorni di un’esecuzione: l’uomo, residente in Romagna da tantissimo tempo ma nato in provincia di Cosenza, potrebbe essere stato ammazzato in un luogo diverso dal ritrovamento. Questo spiegherebbe l’assenza di impronte sul terreno.

La ricostruzione

L’autopsia effettuata nei giorni scorsi e le prime analisi balistiche stanno contribuendo a disegnare un quadro abbastanza certo di come siano andati i fatti: Orlando è stato colpito prima alla schiena con un fucile da caccia da una distanza di circa due metri poi, una volta a terra, il suo assassino si è avvicinato ulteriormente e ha esploso un altro colpo, questa volta alla nuca. Il fucile era talmente vicino al bersaglio che i pallini del proiettile non hanno fatto in tempo a diradarsi, producendo un unico foro e uccidendo la vittima all’istante.

L’arma utilizzata, secondo i primi riscontri balistici, non sarebbe pero’ quella che Orlando si era portato dietro durante la sua battuta di caccia, un fucile calibro 12, incompatibile con il tipo di ferite. Nelle scorse ore gli investigatori hanno sentito un testimone che potrebbe essere l’ultima persona ad avere visto viva la vittima. Si tratta di un conoscente con cui Orlando si sarebbe intrattenuto a parlare sabato tra le 17.30 e le 18 a pochi passi dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo.