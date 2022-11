I dipendenti del Comune di Crotone istituiscono le ferie solidali

solidarietà

CROTONE I dipendenti del comune di Crotone potranno cedere le loro ferie a colleghi che ne hanno bisogno per eventuali emergenze. Lo ha reso noto la presidente della commissione Antonella Passalacqua annunciando che è stata accolta la proposta della terza Commissione consiliare permanente Politiche Sociali di prevedere l’istituto delle cosiddette “ferie solidali”.

Nelle scorse settimane la commissione, infatti, si era determinata nel richiedere all’Amministrazione di attivarsi affinché si potesse adottare questo strumento che prevede che i dipendenti possano cedere a titolo gratuito, così come previsto dalla normativa, giorni di ferie a colleghi che ne avessero eventualmente bisogno per assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. «Con piacere – scrive in una nota Antonella Passalacqua – ho verificato che è stata, a cura del Settore Personale inviata una circolare al riguardo a tutti i dipendenti e che già molti hanno dato la propria disponibilità a donare le proprie ferie ai colleghi. Un gesto di grande sensibilità e generosità che merita non solo di essere evidenziato ma anche che abbatte quegli stereotipi che con ingenerosità colpiscono i dipendenti della pubblica amministrazione». «Ringrazio anche a nome dei colleghi della Commissione il sindaco, l’assessore Cretella, la dirigente Paturzo e soprattutto tutti quei dipendenti che già hanno aderito alla proposta delle “ferie solidali” e a quanti lo faranno in futuro», conclude la presidente della commissione Politiche sociali.