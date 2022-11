“Forza Davide”, il Bologna in campo per il tifoso ricoverato dopo il brutale pestaggio a Crotone

il messaggio

Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna calcio d’inizio della sfida tra Bologna e Torino. Nel riscaldamento i rossoblù sono scesi in campo con una maglietta speciale dedicata a Davide Ferrerio, tifoso ricoverato in coma all’ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un pestaggio avvenuto l’11 agosto a Crotone per uno scambio di persona. “Forza Davide” è la scritta che campeggia sulla maglietta, mentre venerdì pomeriggio il terzino destro rossoblù Lorenzo De Silvestri e il diesse Marco Di Vaio avevano fatto visita in ospedale al ragazzo e alla sua famiglia, quest’oggi ospiti del Bologna per la sfida che ha preso il via alle 12.30.