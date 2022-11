Migranti, la nave “Rise Above” verso il porto di Reggio Calabria

il caso

ROMA La nave Rise Above, con 89 migranti a bordo, dovrebbe dirigersi – a quanto si apprende – verso il porto di Reggio Calabria. Da diversi giorni la nave della ong Mission Lifeline si trova davanti alle coste orientali della Sicilia, bloccata dal divieto di sbarco. L’arrivo è previsto per le 3 di questa notte, fa sapere la ong Mission Lifeline in un tweet.

Intanto l’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) continuano a sollecitare i governi europei affinché offrano rapidamente un porto sicuro e permettano lo sbarco immediato di quasi 600 persone rimaste sulle navi delle Ong dopo essere state salvate nelle zone di ricerca e soccorso (Sar) maltesi e libiche, nel Mediterraneo centrale. «Abbiamo accolto con favore – sottolineano – gli sforzi dell’Italia per lo sbarco di circa 400 persone, le più vulnerabili a bordo di Humanity 1 e Geo Barents, tra cui minori che viaggiavano da soli e altre persone che avevano bisogno di cure mediche urgenti. Tuttavia, è urgente trovare una soluzione per tutti gli altri sopravvissuti su tutte e quattro le navi in mare. Nonostante i continui sforzi di advocacy, i sopravvissuti, alcuni dei quali sono in mare da due settimane, rimangono bloccati a bordo delle quattro navi Sar delle Ong. 234 persone sono rimaste sull’Ocean Viking, 217 sulla Geo Barents, 35 sull’Humanity 1 e altre 88 sulla Rise Above».

Le due organizzazioni chiedono «agli Stati della regione di proteggere le vite delle persone soccorse ponendo fine all’attuale impasse e offrendo un porto sicuro per lo sbarco. Lo sbarco in sicurezza dovrebbe essere seguito da una significativa condivisione delle responsabilità tra tutti gli Stati interessati attraverso accordi regionali e di cooperazione, in modo che tutti gli Stati costieri possano assolvere alle proprie responsabilità di ricerca, soccorso e sbarco. Un approccio frammentario e ad hoc in alto mare, che continui a lasciare soli gli Stati costieri, non può essere perseguito in questo modo e non è sostenibile .La priorità deve essere soprattutto quella di salvare vite e rispettare la dignità umana”. Sollecitano inoltre, “meccanismi di salvataggio dell’Unione europea sono urgentemente necessari” e continuano a chiedere “agli Stati di aumentare le risorse e le capacità per far fronte efficacemente alle loro responsabilità».

Secondo il Missing Migrants Project di Oim, «quest’anno almeno 1.337 persone sono morte o disperse lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale. La maggior parte delle 88.000 persone arrivate via mare in Italia nel 2022 è stata soccorsa dalla Guardia Costiera italiana e da altre navi di soccorso dello Stato italiano o è arrivata autonomamente. Il 15% è stato soccorso da navi di Ong».

Nel 2022, circa 164 persone sono state ricollocate dall’Italia in Francia, Germania e Lussemburgo, nell’ambito del meccanismo di solidarietà volontaria. Questi sforzi sono fondamentali, ma devono essere ampliati. Sono inoltre necessari – concludono – sforzi regionali su entrambe le sponde del Mediterraneo, poiché le condizioni prevalenti in Libia e nei Paesi di origine continuano a deteriorarsi, spingendo persone disperate e vulnerabili a ricorrere a pericolose traversate in mare.

In 69 arrivano a Roccella Jonica

Nel tardo pomeriggio, a Roccella Jonica, in Calabria, c’è stato un ennesimo sbarco, il settimo negli ultimi dodici giorni e il settantesimo dall’inizio dell’anno. I migranti sbarcati, dopo essere stati soccorsi al largo dalla Guardia Costiera mentre erano a bordo di un’imbarcazione in legno con i motori in avaria, sono 69, di varia nazionalità. Del gruppo fanno parte 10 donne, di cui una incinta, e 9 bambini. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati sottoposti a tampone molecolare e ospitati temporaneamente nella tensostruttura realizzata l’anno scorso nell’area portuale di Roccella. Sono dunque quasi 600 le persone approdate in Italia nelle ultime 24 ore senza ausilio delle ong.