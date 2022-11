Mucche a spasso sul ponte dell’Unical: il video è virale – VIDEO

il fatto

RENDE In un tiepido lunedì di inizio novembre, quanto meno insolito, altrettanto insolita è stata la presenza registrata questa mattina all’Unical. Ad accompagnare gli studenti tornati sul ponte di Arcavacata dopo la pausa del fine settimana è stato un gruppo di bovini, evidentemente spaesati e fuori strada, lontani dai percorsi naturali, finiti in mezzo alla passeggiata dell’università calabrese, e immortalati (ovviamente) da foto e video, diventati virali sui social. Un inizio settimana fuori dal comune all’Unical, tra lo stupore e le risate generali, prima che i bovini ritrovassero la via di casa.