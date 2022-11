Mendicino, più differenzi e più guadagni. Arrivano i compattatori che erogano “Ecobonus” – VIDEO

l’iniziativa

MENDICINO Sono 3 e sono stati istallati nelle contrade più popolose del territorio e in luoghi accessibili a tutti. I cittadini di Mendicino potranno usarli per il conferimento di bottiglie di plastica e lattine di alluminio. In cambio avranno uno scontrino che corrisponderà a degli EcoBonus da poter utilizzare come buoni sconto nelle attività commerciali già convenzionate o prossime a farlo. E’ orgoglioso il sindaco Antonio Palermo: «E’ un altro passo in avanti fondamentale per abbattere sempre più la percentuale di indifferenziata, così come avvenuto negli anni scorsi, con le Cassette dell’Acqua. E ciò diventa ancora più importante visti i costi di smaltimento dei rifiuti divenuti ormai insostenibili in Calabria, a causa della mancanza di impianti, come ho avuto modo di denunciare più volte, offrendo finanche la disponibilità di Mendicino ad ospitare il previsto e mai realizzato Ecodistretto». I tre Ecocompattatori sono situati in Via San Paolo, c/o Casetta dell’Acqua di C.da Tivolille, in Via Corrado Alvaro, c/o Sede COC Comunale di C.da Pasquali, in Via Papa Giovanni XXIII, c/o Casetta dell’Acqua di C.da Rosario. Si potranno conferire in essi Bottiglie in plastica (PET), Flaconi di detersivi (HDPE), Lattine in alluminio (ALU). Le scontistiche e le promozioni presso le attività convenzionate potranno essere visualizzato sul sito di Ecoross nella sezione riservata al Comune di Mendicino. «Ancora una volta la nostra comunità si caratterizza per pratiche virtuose e di ciò tutti i cittadini di Mendicino possono andare davvero orgogliosi», ha concluso il primo cittadino.