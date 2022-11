Lo sbarco

ROCCELLA JONICA Questa notte una motovedetta della Guardia Costiera ha prestato soccorso, a circa 70 miglia dal porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, a una barca a vela in difficoltà con 65 migranti a bordo di varia nazionalità, in prevalenza pachistani. Nel gruppo anche una donna e 3 minori. Al momento sono temporaneamente collocati in una tensostruttura gestita dai volontari dalla Croce Rossa.