Corigliano Rossano, Zanfini è il nuovo dirigente del commissariato di polizia

l’insediamento

CORIGLIANO ROSSANO Cambio della guardia al commissariato di Polizia di Corigliano Rossano. Da qualche giorno si è insediato il dirigente Giuseppe Zanfini, 54 anni, vicequestore, laureato in giurisprudenza. Subentra a Cataldo Pignataro.

Il neo dirigente vanta un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver vinto il concorso di ammissione al corso di formazione per vice commissari, viene assegnato alla questura di Nuoro con l’incarico di vice dirigente Digos e poi trasferito al commissariato di Lanusei in provincia di Nuoro.

Nel 2001 è trasferito prima alla questura di Reggio Calabria con l’incarico di vice dirigente dell’ufficio volanti e nello stesso anno va a dirigere il commissariato di Taurianova.

Nel 2004 raggiunge Castrovillari, dove dirige il commissariato locale per dieci anni. Nel 2014 assume la dirigenza della squadra mobile di Cosenza e tre anni più tardi viene trasferito alla divisione anticrimine con l’incarico di vice dirigente. Dal giugno 2019 e fino a qualche settimana fa ha diretto il commissariato di Paola. Zanfini si è insediato a capo del commissariato di Corigliano Rossano nei giorni scorsi. (lu.la.)