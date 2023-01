Altre nomine alla Cittadella: Dattola a Calabria Lavoro, Corallini dirigerà ArtCal

i decreti

CATANZARO Lucio Dattola nuovo commissario di Calabria Lavoro. Lo si apprende da fonti qualificate della Regione: a nominarlo la Giunta regionale. Dattola, già in passato candidato sindaco di Reggio Calabria e ritenuto vicino al parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro, è stato nominato commissario per alcuni mesi, fino alla nomina del nuovo direttore generale di Calabria Lavoro. Altre nomine poi in Cittadella. Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Regione, è stata nominata direttore di ArtCal, l’Autorità regionale dei trasporti. A nominarla con decreto il presidente della Regione Roberto Occhiuto su proposta del commissario di ArtCal, Francesco Cribari: la Corallini, che era già direttore reggente di ArtCal ed è stata nominata per 4 anni, è stata l’unica a presentare la propria candidatura rispondendo a una manifestazione di interesse riservata ai dirigenti di ruolo della Giunta. Inoltre, sempre con decreto del presidente Occhiuto, sono stati confermati Alfonso Grillo, già consigliere regionale in passato, commissario straordinario del Parco naturale delle Serre, che dovrà «assicurare la gestione dell’Ente fino alla nomina del presidente e, comunque, non oltre sei mesi» e il dg dell’Agricoltura Giacomo Giovinazzo commissario liquidatore delle Comunità Montane. (redazione@corrierecal.it)