Loizzo al presidente del Coni: «La nazionale di calcio torni a giocare a Cosenza»

la richiesta

COSENZA Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione cultura, ha chiesto ufficialmente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, di adoperarsi per far sì che la nazionale di calcio torni dopo oltre sessant’anni a giocare a Cosenza. «Ho esposto al presidente Malagò e lo ribadirò al presidente Gravina il diritto di Cosenza di poter ospitare la nostra nazionale di calcio. La nazionale inaugurò il San Vito Marulla giocando contro il Cipro – dice Loizzo – e a distanza di anni abbiamo tutti i requisiti per ospitare di nuovo la nostra squadra. Lo stadio è più grande e sono certa che il Comune si adopererebbe per rendere di nuovo agibile la tribuna B. Per Cosenza e la Calabria sarebbe un onore e anche un merito – conclude Loizzo – considerando il grande amore che si nutre verso la massima espressione calcistica nazionale».