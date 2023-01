Il cambio di direzione dopo le “picconate”: la Cristallo dice sì alla Schlein e si iscrive al Pd

il personaggio

CATANZARO Dopo anni di “picconate” arriva l’abbraccio. Jasmine Cristallo, nota militante di sinistra, già in passato portavoce, delle Sardine si iscrive al Pd da lei tanto vituperato in passato, con tanto di sit-in sotto la sede del Nazareno (foto in basso) contro il gruppo dirigente dem per rivendicare un partito nuovo (più a sinistra) e un campo davvero largo del centrosinistra: “merito” della vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale democrat, che da tempo peraltro con la Cristallo ha ottimi rapporti. Ad annunciare il “cambio di direzione” la stessa Cristallo su facebook. «L’Italia, dati alla mano, sprofonda sempre più – scrive la Cristallo – nelle disuguaglianze e nella precarietà del lavoro. La risposta delle opposizioni alla destra è ancora incerta e scoordinata. In questo quadro il congresso del Pd è decisivo per riaccendere una speranza. Anche per una come me, che negli anni passati ha sofferto nel rapporto con i democratici incomprensioni e distanze. La costituente, tuttavia, offre uno spazio per incidere e contare. Per aiutare un confronto vero tra sensibilità e linee politiche diverse. Un confronto al quale voglio partecipare per ribadire la necessità di un nuovo modello di sviluppo, fondato sui valori umani e su una intransigente lotta per la Pace. Per questo ho deciso di superare la mia ostinata riluttanza ad una militanza dentro un partito e – rispondendo all’appello di Elly Schlein – iscrivermi al Pd». (redazione@corrierecal.it)