Franz Caruso ci riprova: società, tifoseria e sindaci della provincia convocati in Comune

crisi cosenza calcio

COSENZA «Difendere la categoria e ritornare a vincere portando in campo l’orgoglio di appartenenza ad una città ed ai suoi colori Rossoblù. E’ questo un obiettivo da inseguire e centrare. Lo merita Cosenza e la sua comunità, lo meritano i tifosi che anche oggi hanno investito e sacrificato il loro tempo ed il loro denaro, sfidando pioggia, vento e neve, seguendo la squadra in trasferta a Modena, dove hanno incassato l’ennesima brutta delusione». E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso a seguito della sconfitta al “Braglia” di Modena di oggi pomeriggio. «Non possiamo permetterci la retrocessione – conclude Franz Caruso – Dobbiamo al contrario difendere a tutti i costi la serie B che rappresenta un patrimonio per l’intera città e per tutta la provincia. Lo dobbiamo fare insieme, uniti in una collaborazione e condivisione d’intenti che non può prescindere dalla società calcistica con cui è indispensabile dialogare. A tal fine convoco, per come avevo già annunciato domenica scorsa, un incontro per martedì 24 gennaio a Palazzo dei Bruzi tra la rappresentanza del Cosenza calcio, una delegazione di tifosi ed i sindaci della provincia di Cosenza che hanno a cuore i colori rossoblù».