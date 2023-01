Chirurgia toracica, Denegri: «A Cosenza una realtà di qualità da far conoscere ai calabresi»

L’APPROFONDIMENTO

LAMEZIA TERME «Sul fenomeno della migrazione sanitaria la soluzione non la si costruisce in un giorno o in un anno, ma in un percorso». Così il dottore Andrea Denegri, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica dell’Asp di Cosenza, ospite dell’ultima puntata di di “Salute e Sanità”, il format de L’altro Corriere Tv, andato in onda ieri sera. La Chirurgia toracica, le tecniche innovative per intervenire sul tumore che colpisce i polmoni e la realtà sanitaria che a Cosenza si sta sempre più affermando per i risultati positivi raggiunti, questi i temi affrontati nel corso di una puntata ricca, durante la quale ci si è soffermati anche sul fenomeno della migrazione sanitaria che interessa la Calabria.

Tumore ai polmoni e prevenzione

«Il tumore polmonare è una delle principali cause di decesso nei pazienti in Italia», ha spiegato Denegri rispondendo alle domande di Soave Pansa, «uno di quei tumori che vengono chiamati “killer”» per l’alto numero di decessi che causa, «anche se il risultato dipende da quando la malattia viene intercettata», ha spiegato lo specialista ponendo quindi l’accento sull’importanza rappresentata dalla prevenzione. «I casi che arrivano alla nostra attenzione e che non sono più operabili sono tanti. Se un paziente è stato o è fumatore e ha superato i 50 anni è consigliata almeno una visita dal chirurgo toracico. La frequenza deve essere stabilita. Sulla prevenzione al tumore polmonare – ha detto ancora lo specialista – si potrebbe fare di più, un lavoro che potrebbe partire dall’informazione e da trasmissioni come questa. Con la televisione si riesce a raggiungere un numero più vasto di persone».

Tecniche innovative nella realtà sanitaria di Cosenza

Lavorare in Calabria, ha raccontato lo specialista, «per me rappresenta una sfida perché credo che la sanità qui non sia così pessima come tutti la disegnano». Focus quindi sulle tecniche utilizzate per intervenire nel modo più efficace possibile, come le tecnica mini-invasiva che viene definita “monoportale”. «Non tutti praticano questo tipo di intervento, siamo in linea con gli standard nazionali», ha spiegato lo specialista. Una realtà efficiente, dotata di personale preparato e strumenti innovativi, e che consegue importanti risultati, dunque, quella della Chirurgia toracica di Cosenza, dove circa l’80% dell’attività viene eseguita con tecnica mini-invasiva. «Per utilizzare questa tecnica bisogna operare tumori polmonari che sono agli stadi iniziali», ha detto Denegri, sottolineando l’importanza di veicolare un messaggio: «l’approccio mini invasivo è una diversità di approccio, ma non è un intervento diverso. Il chirurgo deve garantire con un accesso mini invasivo lo stesso risultato da un punto di vista oncologico. Ci sono standard che bisogna garantire».

«Una realtà di qualità» da far conoscere ai calabresi

«Come tecnologia non abbiamo nulla di meno, e anzi, forse qualcosa di più rispetto ad altre realtà anche del Nord. Noi utilizziamo le attrezzature migliori», ha detto lo specialista che ha raccontato di aver trovato a Cosenza personale competente e attento: «Cerchiamo di sviluppare una particolare attenzione alle esigenze dei malati e stiamo cercando di costruire una realtà di qualità». Una realtà fondamentale, «una delle poche ad occuparsi del tumore all’esofago», da far conoscere ai calabresi, spesso portati ad emigrare per ricevere le cure. Sul fenomeno della migrazione sanitaria, ha spiegato il dottor Denegri, «la soluzione non la si costruisce in un giorno o in un anno, ma in un percorso. Attualmente vedo un tipo di approccio che può dare una buona speranza».