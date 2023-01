«Che fine hanno fatto i soldi per la ricostruzione della seggiovia di Gambarie?»

l’intervento

REGGIO CALABRIA «Che fine ha fatto il finanziamento annunciato dalla Regione Calabria per la ricostruzione della seggiovia principale di Gambarie d’Aspromonte?». A chiederlo è il consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Giovanni Latella, delegato dall’ente nel settore Sport che aggiunge. «L’arrivo delle prime nevicate invernali – afferma Latella – riporta in piena attualità una problematica che va avanti ormai da qualche anno, l’incendio che nell’autunno del 2020, in piena emergenza Covid, ha danneggiato irreparabilmente il corpo principale del primo impianto, quello che da piazza Mangeruca conduce alla cima di Monte Scirocco, penalizza ancora fortemente la nota località turistica invernale, uno dei luoghi paesaggisticamente più belli ed unici dell’intero Mezzogiorno. Non si comprende come – conclude – a distanza di più di due anni da quel triste episodio, nonostante i reiterati annunci, anche a poche settimane dalle scadenze elettorali che nel frattempo sono intercorse, non si sia registrato da parte della Regione, ente che a suo tempo ha finanziato la costruzione degli impianti di risalita di Gambarie, un impegno concreto per la riparazione o la ricostruzione della seggiovia».