Covid in Calabria, 113 nuovi casi e due decessi nel bollettino – GRAFICO

il bollettino

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 627176 (+113) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4173471 (+1.517).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 143 (29 in reparto, 9 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111534 (111109 guariti, 425 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1515 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1449 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 185373 (183917 guariti, 1456 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 51 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 42 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59513 (59236 guariti, 277 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 471 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 207876 (206965 guariti, 911 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 96 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53035 (52837 guariti, 198 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 19 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.