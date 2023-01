Mezzo pesante si ribalta, chiuso un tratto dell’A2 tra Lauria e Lagonegro

l’incidente

COSENZA A causa di un mezzo pesante ribaltato, è provvisoriamente chiuso un tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Fisciano, tra gli svincoli di Lauria nord e Lagonegro sud, in provincia di Potenza. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, al momento il traffico veicolare viene deviato, per i soli veicoli leggeri, all’uscita dallo svincolo di Lauria nord (km 140,900) con proseguimento lungo la statale 19 “Delle Calabrie” e la SS 25, con ingresso in A2 presso lo svincolo di Lagonegro nord (km 127,513). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire il totale ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.