COLTIVIAMO CAPOLAVORI | “Coppi” e l’importanza della filiera corta

l’anticipazione

LAMEZIA TERME “Coltiviamo capolavori”, l’approfondimento de L’altro Corriere Tv in collaborazione con Confagricoltura dedicato alle aziende innovative, stasera ci porterà al “Coppi” di San Pietro Lametino. Coppi evoca inevitabilmente il nome di Mary Cefalì, molto amata a Lamezia Terme, un’imprenditrice illuminata che negli 80 comprese che la formazione di una cooperativa di agrumi cultori potesse dare una svolta all’intero settore.

Nel corso dell’appuntamento che andrà in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv, canale 75, Saveria Sesto ospiterà Pierluigi Taccone, presidente del “Coppi” che ha raccolto il testimone dell’azienda rilanciandola abilmente sul mercato.

«Coppi in realtà – spiegherà Taccone – nasce proprio per volontà di Mary Cefalì, la quale ha pensato di attuare quella che oggi si chiama la “filiera corta”, cioè la vendita diretta di un prodotto dal produttore al consumatore attraverso una cooperativa che potesse rappresentare in toto il mondo dell’agricoltura, soprattutto legata al Lametino. Tutto questo ha permesso indubbiamente, di agevolare l’agricoltore per fargli acquisire quel prezzo in più che gli serviva per andare avanti. E poi, questa scelta ha calmierato il settore, anche coloro i quali non facevano parte di questa cooperativa, attraverso i prezzi che Coppi liquidava, hanno avuto possibilità poi di operare e chiedere un adeguamento di valore che, tutto sommato, gli spettava. Tutto ciò ha avuto una importante funzione sul territorio». (redazione@corrierecal.it)