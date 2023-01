Commissione pari opportunità, la De Blasio rinuncia (subito) alla presidenza

dalla regione

REGGIO CALABRIA “Non sono purtroppo nelle condizioni di accettare l’importante riconoscimento che la Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità ha inteso attribuirmi con l’elezione a presidente dell’organismo. Il mio attuale lavoro a fianco della vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, tra le cui deleghe rientra anche quella alle Pari opportunità, richiede tempo e dedizione totale e per continuare ad assolvere al meglio la mia funzione è necessario un impegno esclusivo. Per tali ragioni sono costretta a rimettere l’incarico di presidente della commissione regionale, ringraziando tutte le componenti per avermi eletta e assicurando loro un fattivo sostegno nelle attività a servizio della nobile causa delle pari opportunità in Calabria e sempre a fianco di tutte le donne nel lungo cammino verso la parità”. Così su facebook Daniela De Blasio. Il post della De Blasio arriva a distanza di qualche ora della dura presa di posizione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia, che aveva accusato gli alleati del centrodestra di non aver rispettato gli accordi per la presidenza che – a dire dei meloniani – toccava a FdI.