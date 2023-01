Infrastrutture, le “segnalazioni” di Staine per Salvini

l’incontro

REGGIO CALABRIA Incontro a Roma al Mit tra il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e l’assessora ai Trasporti e alle Politiche sociali della Regione Calabria Emma Staine. È stata l’occasione per fare il punto della situazione, con particolare riferimento a Ss 106, Alta velocità ferroviaria, investimenti per rafforzare numero ed efficienza dei treni regionali. Tra le altre cose, l’assessora Staine ha segnalato al ministro la situazione di alcuni ponti: quello di Cannavino, a Celico, in provincia di Cosenza, e quelli Emoli 1 ed Emoli 2. Il ministro Salvini ha garantito che farà gli opportuni approfondimenti.