Manna: «Mi vietano di presentare un libro, contro di me accanimento giudiziario»

lo sfogo

COSENZA «Oggi pomeriggio avrei dovuto partecipare alla presentazione del libro “Leader al contrario. Libertà, giustizia sociale e tutela dei lavoratori”, invitato dagli autori Roberto Castagna e Francesco Kostner. Con provvedimento da parte del Tribunale di Cosenza, però, gli inquirenti hanno ritenuto che ci fossero esigenze cautelari per la presentazione di un libro rigettando così la mia richiesta». Così, in un post su Facebook Marcello Manna, sindaco sospeso di Rende. «Il convegno a cui si chiedeva di partecipare come relatore – continua Manna – riguardava l’attività professionale e non già quella di Sindaco. L’applicazione della misura in atto attiene esclusivamente alla funzione di Sindaco e la scelta della misura è stata effettuata tenendo conto della cosiddetta Legge Severino. In tale ottica non si comprende un divieto per una attività culturale che non ha alcun riferimento a quella istituzionale».

«Il diniego notificato – per l’avvocato – eccede in modo evidente quelle che sono le ragioni di cautela e appare, dunque, incomprensibile. Nei prossimi giorni indirò una conferenza stampa per mostrare gli atti che dimostrano l’accanimento giudiziario con finalità politiche che l’inchiesta sottende».