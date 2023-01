‘Ndrangheta, chiesti oltre due secoli e mezzo di carcere per le giovani leve dei Cordì – NOMI

New Generation-Riscatto II

REGGIO CALABRIA Vent’anni ciascuno per Riccardo Francesco Cordì, Luca Scaramuzzino, Ennio Floccari, e Domenico Cordì. Sono le richieste di condanna più pesanti nell’ambito del processo in abbreviato che vede alla sbarra le giovani leve del clan Cordì di Locri. Al termine della requisitoria i sostituti procuratori della Dda di Reggio Calabria Giovanni Calamita e Diego Capece Minutolo hanno fatto richieste per oltre 250 anni di carcere per i 26 imputati.

L’inchiesta

L’operazione “New Generation-Riscatto II”, scattata lo scorso 6 luglio, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Giuseppe Lombardo, aveva portato all’arresto di 29 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente, detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false. «Punto di riferimento di tutti gli altri sodali», i giovanissimi Riccardo Francesco Cordì e Luca Scaramuzzino, rispettivamente classe ’96 e ’93, sono coloro che, secondo gli inquirenti si sono «contraddistinti per autorevolezza e operatività» all’interno del gruppo. Lo scopo, secondo quanto emerso dalle indagini, del clan era duplice: controllare, attraverso il giovane gruppo, le attività svolte sul proprio territorio e, al contempo, «formare giovani leve assoggettate all’autorevolezza criminale dei Cordì da cui poter attingere in futuro per rafforzare l’organigramma specifico della consorteria» tanto che «anche all’esterno il gruppo di ragazzi viene considerato una propaggine della cosca Cordì». Tra loro un legame talmente stretto da considerare «il principio del mutuo soccorso tra gli associati assolutamente doveroso».

Le richieste dell’accusa

Antonio Aversa: 17 anni e 4 mesi

Damiano Aversa: 1 anno e 6 mesi

Manuel Carciati: 9 anni e 4 mesi

Domenico Catalano: 11 anni e 1 mese

Giuseppe Catalano: 6 anni e 2 mesi

Salvatore Congiusta: 17 anni e 4 mesi

Antonio Cordì (classe 1987): 10 anni e 6 mesi

Antonio Cordì (classe 2002): 6 anni 8 mesi

Domenico Cordì (classe 1979): 20 anni

Domenico Cordì (classe 1991): 5 anni

Riccardo Francesco Cordì: 20 anni

Vincenzo Cordì: 4 anni 8 mesi

Mario De Domenico: 9 anni 4 mesi

Agostino Antonio Dieni: 6 anni 8 mesi

Antonino Dieni: 15 anni

Ennio Floccari: 20 anni

Alba Furfaro: 9 anni

Michele Iemma: 4 anni

Cristian Cosimo Ierinò: 6 anni 2 mesi

Antonio Lanzetta: 10 anni

Angeloantonio Scalia: 2 anni

Luca Scaramuzzino: 20 anni

Vincenzo Temi: 6 anni 8 mesi

Luigi Stefano Ursino: 2 anni

Lorenzo Vico: 5 anni 4 mesi

Gerardo Zucco: 18 anni 8 mesi