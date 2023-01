Limardo: «L’elezione di L’Andolina è una svolta per la Provincia di Vibo Valentia». Comito: «Grande vittoria»

reazioni elezioni provinciali

VIBO VALENTIA «Al presidente Corrado L’Andolina le mie più sentite congratulazioni per un’elezione che rappresenta una indubbia svolta per la Provincia di Vibo Valentia». Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, commenta così l’esito delle elezioni provinciali che hanno visto la vittoria del candidato del centrodestra e sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina. «Sono certa – afferma ancora il primo cittadino – che da oggi il mio Comune troverà nel nuovo presidente L’Andolina un interlocutore disponibile ad affrontare in maniera sinergica ed armonica tutte le problematiche del territorio, nell’interesse esclusivo dei cittadini vibonesi ai quali sono rivolti i nostri sforzi. Al collega e amico Corrado i migliori auguri di buon lavoro».

Comito: «Insieme al presidente L’Andolina scriveremo una nuova pagina di sana e buona politica»

«La straordinaria vittoria di oggi testimonia la bontà delle scelte di Forza Italia e dell’intero centrodestra vibonese. Corrado L’Andolina è la persona giusta al posto giusto, e saprà riportare la Provincia di Vibo Valentia nel posto che le spetta all’interno del panorama politico regionale, dando risposte concrete a tutta la cittadinanza sui grandi temi di competenza dell’ente». Non nasconde la sua soddisfazione il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, nel commentare l’elezione del sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, a nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia.

«La vittoria del nostro candidato dimostra ancora una volta che la passione politica e le capacità vengono premiate. Gli elettori-amministratori del Vibonese non hanno fatto soltanto una scelta di campo, hanno deciso di puntare su una figura e su una squadra, composta dall’intera coalizione di centrodestra, che è l’unica in grado di dare riscontro alle istanze dei cittadini di tutti i 50 Comuni del comprensorio. Da domani, insieme al nuovo presidente L’Andolina a cui vanno gli auspici di un proficuo lavoro – conclude Comito -, siamo pronti a scrivere una nuova pagina di buona e sana politica per tutto il Vibonese».

Lo Schiavo (De Magistris): «Auguri al neo presidente»

«Nella diversità di posizioni, faccio i miei auguri a Corrado L’Andolina nuovo presidente della provincia di Vibo Valentia». Lo afferma il consigliere regionale della Calabria Antonio Lo Schiavo, del gruppo “de Magistris presidente”. «Complimenti sinceri a Giuseppe Condello – aggiunge – che ha dimostrato di avere radicamento e molta stima tra tanti amministratori vibonesi. Il suo è un risultato personale molto importante e significativo di cui può andare orgoglioso. Politicamente – aggiunge – il centrosinistra ha ancora molto da lavorare e servirà molta umiltà, nuovi interlocutori e metodi, per costruire una vera alternativa al centrodestra oggi imperante. Spero davvero che alle prossime elezioni provinciali la parola possa ritornare agli elettori, superando questo sistema elettorale assurdo, non democratico e non rappresentativo della volontà dei cittadini», conclude Lo Schiavo.