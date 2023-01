Provincia di Vibo, Mangialavori: L’Andolina scelta vincente, successo di tutto il centrodestra

l’analisi

«Forza Italia e l’intero centrodestra hanno dimostrato grande compattezza e senso di responsabilità riunendosi attorno alla figura di L’Andolina. Una decisione vincente, che premia ancora una volta la buona politica, la passione e la competenza: qualità che il presidente L’Andolina esprime in maniera esemplare e che metterà a disposizione dell’intero territorio provinciale». Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera, commenta a caldo l’elezione di Corrado L’Andolina, sindaco di Zambrone, a presidente della Provincia di Vibo Valentia: la candidatura di L’Andolina, del resto, è stata proposta alla coalizione di centrodestra proprio da Forza Italia. «Gli elettori-amministratori della provincia di Vibo Valentia – aggiunge Mangialavori – hanno fatto una scelta chiara puntando sulle riconosciute doti e competenze di un presidente che saprà portare l’ente nelle condizioni che merita. Corrado L’Andolina è la guida di cui il territorio vibonese aveva bisogno. All’amico Corrado, certo del fatto che saprà dare alla Provincia quella svolta tanto attesa, giungano dunque i miei migliori auguri di buon lavoro». Per Mangialavori il successo di L’Andolina ha anche un’ulteriore valenza, perché – spiega – «inseriisce anche la Provincia di Vibo Valentia in un circuito politico e istituzionale che vede il centrodestra governare sia a livello nazionale, sia alla Regione sia al Comune capoluogo, e questo può porre le basi per un rilancio dell’ente intermedio vibonese». Altro dato che Mangialavori sottolinea ulteriormente è il fatto che «queste elezioni confermano che il centrodestra continua a vincere per la sua compattezza, perché questa è una vittoria di tutta la coalizione». (redazione@corrierecal.it)