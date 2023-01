Provincia di Vibo Valentia, L’Andolina nuovo presidente: Mangialavori fa l’en plein – VIDEO

le elezioni

VIBO VALENTIA È Corrado L’Andolina, sindaco di Zambrone, candidato del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Italia al Centro e Noi Moderati), il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia. Nelle elezioni di secondo grado riservate ai sindaci e agli amministratori della provincia vibonese, elezioni che si sono svolte oggi, L’Andolina ha sconfitto nettamente il suo unico sfidante, Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa, candidato del centrosinistra allargato comprendente Pd, Movimento 5 Stelle e Azione con 50549 voti ponderati, pari al 58% delle preferenze contro i 37137 voti ponderati raccolti dall’avversario.

Successo di Mangialavori

L’Andolina, nome proposto da Forza Italia e in particolare dal parlamentare e coordinatore regionale azzurro Giuseppe Mangialavori, con questa vittoria ha suggellato la vittoria della classica alleanza di centrodestra e la leadership territoriale dello stesso Mangialavori, che mette a segno un en plein di successi che va dalle Comunali di Vibo Valentia alle Regionali dell’ottobre 2021, passa per le Politiche dello scorso 25 settembre e ora culmina con le Provinciali vibonesi. A lanciare verso la vittoria L’Andolina, grazie al meccanismo del “voto ponderato” che attribuisce un peso maggiore al voto dei centri più grandi, è stato il sostegno della maggioranza dei consiglieri del Comune di Vibo Valentia, guidato dal sindaco forzista Maria Limardo. Niente da fare invece per Condello, che comunque è stato l’alfiere di un progetto politico “laboratorio” quasi inedito, avendo aggregato Pd, M5S e Terzo Polo che alle ultime Politiche hanno fatto corse separate (anche se i democrat comunque si sono divisi sulla sua candidatura).