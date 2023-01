Corigliano Rossano, ricostituito il gruppo Pd in Consiglio

Novità

CORIGLIANO ROSSANO «La Federazione provinciale del Partito democratico di Cosenza e la Segreteria cittadina di Corigliano-Rossano, rappresentando anche il sentimento del Partito democratico della Calabria, esprimono soddisfazione per la costituzione del Gruppo del Partito democratico in seno al Consiglio comunale della città, ratificata nella seduta di ieri dell’Assemblea». Lo affermano, in una nota congiunta, Vittorio Pecoraro e Francesco Madeo, rispettivamente segretario provinciale e cittadino Corigliano-Rossano del Pd che aggiungono: «Il Partito democratico sarà rappresentato e guidato in Consiglio dalla Consigliera e dall’avvocato Rosellina Madeo, amministratrice di esperienza che ha ricoperto già la carica di Presidente del Consiglio comunale di Rossano e che ora assumerà il ruolo di Capogruppo».

«Il ritorno del simbolo Pd nell’Assemblea comunale della terza città calabrese per popolazione – concludono – rappresenta un momento importante per la comunità del centrosinistra dello ionio e un passaggio fondamentale nella ricostruzione del campo progressista in seno alla città».