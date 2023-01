Scomparsa Di Meo, Casadonte: «Gli dedicheremo un premio al “Magna Graecia Festival”»

Il ricordo

CATAZARO «Il mondo della televisione piange la scomparsa di Ludovico Di Meo, giornalista e collaboratore di lunga data della Rai – di recente direttore generale di San Marino RTV -, mio grande amico personale e del Magna Graecia Film Festival, rassegna di cui ha seguito la crescita per tanti anni». Lo afferma Gianvito Casadonte, fondatore e direttore artistico del “Magna Graecia Film Festival”. «È stato un motivo di grande orgoglio – sottolinea – aver potuto contare sulla sua presenza e vicinanza, edizione dopo edizione, facendo miei tanti insegnamenti e suggerimenti che hanno consentito al Festival di farsi largo, dalla Calabria, a livello nazionale ed internazionale».

Ludovico Di Meo interviene all’edizione del “Magna Graecia Film Festival”



«Di Meo – aggiunge il direttore del “Magna Graecia Film Festival” – ha sempre avuto parole di apprezzamento per il lavoro portato avanti a sostegno dei giovani talenti e del cinema emergente, tanto da dedicare ampio spazio ed approfondimenti nei programmi Rai. Sarò per sempre grato della fiducia che mi ha riservato, quando era alla direzione di Rai 2, anche in occasione della mia più recente esperienza come conduttore del format tv “Primo set”».

«Alla famiglia Di Meo – conclude Casadonte – esprimo il mio più profondo cordoglio, con la volontà di ricordare, dalla prossima edizione del Magna Graecia Film Festival, la figura del compianto direttore con un premio a lui intitolato».