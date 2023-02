La politica secondo Osho, intervista a Palamaroli su “L’altro Corriere Tv”

in tv

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con L’altra Politica, in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’Altro Corriere tv. Tra gli ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, anche Federico Palamaroli, in arte Osho famoso umorista che con i suoi cinguettii su Twitter colora di sorriso la scena politica nazionale. Recentemente Palmaroli è uscito con un nuovo lavoro editoriale, “Come dice Coso”, edito da Rizzoli, in pratica un anno di satira, «un compendio di battute folgoranti per capire la società contemporanea per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla gente». Ma la missione di Osho è soprattutto quella di dispensare buon umore mediante la battuta spesso tagliente. D’altro canto la politica nazionale con le sue contraddizioni costituisce una fonte pressoché inesauribile di spunti. (redazione@corrierecal.it)