Salvini rilancia l’autonomia differenziata: «Taglia gli sprechi e toglie gli alibi»

il dibattito

ROMA «Nei fatti i Comuni del centro e del sud sono quelli che ci guadagnerebbero di più. In Lombardia e Veneto cinque milioni di persone hanno votato per l’autonomia e oggi la Lega ha il vicepresidente della Sicilia, è al governo in Calabria, in Abruzzo, in Basilicata». Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Porta a Porta, rilanciando, dunque, l’autonomia differenziata al centro da settimane del dibattito politico e che riguarda da vicino la Calabria. «Il mio obiettivo – ha spiegato il ministro leghista – è tagliare sprechi, togliere alibi ai De Luca o agli Emiliano per i quali se non funziona qualcosa a Napoli o Bari è sempre colpa di qualcun altro. L’autonomia toglie la maschera».