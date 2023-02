Al Basketball Lamezia non riesce la tripletta

la partita

LAMEZIA TERME Non riesce la tripletta di vittorie al Basketball Lamezia, che ad Angri vede i padroni di casa scappare nel secondo quarto e non riesce più a

colmare il gap (massimo svantaggio 29 punti).

Fenici che in avvio di gara cercano di mettere in ritmo subito il

rientrante Vita Sadi, Angri gira meglio nella circolazione del pallone

ma la prima metà del quarto iniziale vede un sostanziale equilibrio. Negli ultimi 2 minuti qualche fallo e palla persa di troppo da parte di Monier e compagni permette ai campani di provare la prima fuga (20-15), con Vukosavljevic e Boffelli a trovare le triple per far tornare Lamezia a contatto (22-21) ma è di Angri l’ultima parola (25-21).

La squadra di coach Chiavazzo parte subito a razzo al rientro in campo

nel secondo quarto (31-21), l’attacco gialloblu diventa farraginoso e

coach Del Vecchio chiama time out (35-23). A 5 minuti circa

dall’intervallo Angri scava un solco (46-25), ed un gioco da 4 punti di

Boffelli è la scossa al parziale da dimenticare gialloblu (29-9 il

risultato dei soli secondi 10 minuti, con 24 punti da recuperare per le

fenici). Nei padroni di casa Orsini (14) e Rubinetti (17) si mettono in

evidenza, sull’altro fronte solo Boffelli (11) va in doppia cifra al

riposo lungo.

Ad inizio terzo quarto Monier e Vita Sadi provano a lanciare segnali di

ripresa, coach Chiavazzo non si fida e ferma il gioco (57-36) e la

squadra di Rubinetti allunga nuovamente (67-38) con fenici che rischiano

di uscire anche mentalmente dalla gara troppo presto. All’ultimo riposo

padroni di casa saldamente al comando sul 72-50.

Ad inizio ultimo quarto Angri più rilassata in fase offensiva, Lamezia

che rosicchia qualche punto, e sul 76-60 coach Chiavazzo alza i decibel

in panchina verso i propri giocatori. Fenici che arrivano al -15 con 3

minuti da giocare (82-67). Nell’ultimo minuto coach Chiavazzo dà secondi

in campo anche a qualche altro giovane giocatore, con gara che si chiude

sul 89-74.

A livello statistico gialloblu che vanno poco in lunetta (4 punti su 5

tiri liberi) rispetto agli avversari (24 su 30 i punti dalla linea della

carità), trovando 10 triple (4 però nel solo ultimo periodo) rispetto

alle 5 avversarie, a favore di Angri la percentuale di tiri da due (25 a

20).