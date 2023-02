“Sanremo piccante”, il peperoncino di Calabria protagonista al Festival della canzone italiana

l’iniziativa

DIAMANTE «Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo, l’evento che tutta Italia attende con trepidazione. Sono orgoglioso che la città di Diamante sarà protagonista di questa edizione». Così il sindaco di Diamante Ernesto Magorno in vista dell’inizio della kermesse canora che prenderà il via domani sera. «Con l’iniziativa “Sanremo piccante” – continua Magorno – organizzata dall’Accademia del peperoncino, otto locali propongono un piatto piccante e regalano ai consumatori una confezione con gadget dell’Accademia: un’elegante “Pic notes” e un depliant con i semi del “Diavolicchio Diamante” corredato dalle istruzioni per coltivarlo sul balcone di casa. Si tratta di un modo intelligente per promuovere l’emblema della nostra regione, simbolo di pace e unione tra i popoli».

Questi i ristoranti e i loro piatti piccanti: 1) Ristorante Tortuga con “Taglioni verdi di borragine, gamberi e peperoncino”. 2) Ristorante Quattro stagioni con “Zuppa di pesce alla Sanremasca”. 3) Trattoria da Tino, con “Risotto zucca, cozze e peperoncino”. 4) Ristorante Moloakka con “L’aglio e olio a modo mio”. 5) Osteria del marinaio con “Linguine aglio, olio, peperoncino e tartare di tonno”. 6) Ristorante Decò con “Trenette calamari, carciofi e peperoncino”. 7) Ristorante da Chicco e Rosa con: “Tonnarelli alla Edilio”. 8) Pizzeria 500 con la “Pizza Diavolo 500”. Tutte specialità che gli chef preparano col peperoncino fornito dall’Accademia per “far conoscere e promuovere la qualità peperoncino calabrese che è la migliore del mondo.