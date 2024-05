Europee, in crescita FdI e Pd. Forza Italia sorpassa la Lega

i numeri

In crescita i due maggiori partiti italiani, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, in calo invece Cinque Stelle e Lega. Questo almeno quanto è emerso dal sondaggio Swg per il TgLa7 diffuso ieri, lunedì 20 maggio. La forza politica che compie il balzo “virtuale” più significativo è il Pd di Elly Schlein, che guadagno mezzo punto percentuale nelle intenzioni di voto con il 21%. Stesso scarto che perde il M5s di Giuseppe Conte al 15,7%.



Sul fronte delle opposizioni, invece, sono minori gli “spostamenti” nelle intenzioni di voto per gli altri partiti: l’Alleanza verdi sinistra cresce di uno 0,2% ed è ora accreditata del 4,6%. Perdono due decimali di punto invece al centro sia Azione sia la lista Stati Uniti d’Europa promossa da Italia Viva e Più Europa, rispettivamente al 4,4 e 4,2%, quindi di pochissimo oltre la soglia minima per entrare nel prossimo Parlamento europeo.



Sul fronte della maggioranza, dunque, svetta col 27% dei consensi accreditati Fratelli d’Italia, premiata da un piccolo +0,2% nell’ultima settimana. Perde tre decimi di punto invece la Lega di Matteo Salvini, mentre Forza Italia (con Noi Moderati) guadagna un piccolo 0,1%. Risultato: ad oggi il partito di Antonio Tajani sarebbe il secondo della coalizione, davanti per un pelo al Carroccio. Mancano tre settimane al voto: molto può ancora cambiare. Tenendo presente anche l’incognita del vasto campo degli indecisi o tentati dall’astensione: il 38% degli intervistati nel sondaggio Swg infatti «non si esprime».