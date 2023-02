Nascondeva droga, munizioni e armi con matricola abrasa: un arresto a Vibo Valentia

l’attività

VIBO VALENTIA La Polizia di Stato di Vibo Valentia continua senza sosta i servizi tesi al contrasto al traffico di sostanza stupefacente e delle armi sul territorio vibonese. Nell’ambito di controlli ad ampio raggio nell’area di Rombiolo e di Vibo Valentia, i poliziotti della Squadra mobile hanno proceduto al fermo di una autovettura sospetta, notata transitare nel centro urbano di Vibo Valentia.

I controlli

Sin dal primo controllo degli agenti emergeva chiaramente lo stato di agitazione del fermato, pertanto lo spirito investigativo dei poliziotti consentiva di approfondire le ricerche e rinvenire della sostanza stupefacente abilmente occultata. Infatti l’indagato aveva nascosto in un risvolto del berretto una dose di cocaina, avvolta in un involucro trasparente, e all’interno della leva del cambio 10 grammi di eroina. Considerato il rinvenimento delle droghe pesanti indosso e nell’auto dell’uomo, i poliziotti decidevano di estendere la perquisizione agli immobili riferibili all’indagato, rinvenendo all’interno dell’abitazione due fucili illegalmente detenuti, uno calibro 12 con matricola abrasa e uno di illecita provenienza calibro 16, oltre a 59 munizioni da fucile e 19 cartucce per pistola. All’interno dell’abitazione, oltre all’arsenale di armi e munizioni illegali, veniva rinvenuto materiale per il taglio, la suddivisione in dosi e il confezionamento della sostanza stupefacente, a compendio di quanto già riscontrato con l’iniziale scoperta operativa. All’esito degli accertamenti, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché di ricettazione. Sulla scorta di tali riscontri investigativi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia per applicazione della custodia cautelare in carcere.