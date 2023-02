Lamezia Terme, va in fiamme un’auto in centro

L’episodio

LAMEZIA TERME In fiamme un’autovettura a Lamezia Terme. Si tratta di una Ford Focus che ha preso fuoco attorno alle 20,20 mentre transitava in via Conforti.

Ad accorgersi del fumo che fuoriusciva dal vano motore della vettura la coppia che viaggiava a bordo dell’auto e che ha abbandonato l’abitacolo. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Secondo una prima perizia, si sono registrati lievi danni all’esterno dell’abitazione posta in prossimità del rogo causati dal fumo denso e dalle alte temperature originatosi dalla combustione. Secondo una prima valutazione, l’origine dell’incendio sarebbe legato a cause accidentali. Non si registrano danni a persone.