il monitoraggio

VIBO VALENTIA Il Prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli ha convocato e presieduto nella mattinata odierna il centro coordinamento soccorsi per operare un punto di situazione sulle criticità connesse alle precipitazioni nevose in corso. Attualmente – si legge in una nota – non si registrano particolari difficoltà per la popolazione ma la situazione resta monitorata costantemente e il centro coordinamento soccorsi si intende permanentemente allertato fino a cessata emergenza.