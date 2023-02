San Giovanni in Fiore, Succurro: «Al lavoro per liberare le strade coperte dalla neve»

L’annuncio

SAN GIOVANNI IN FIORE «Sono a bordo dei mezzi comunali con le squadre che da molte ore lavorano senza tregua per liberare le strade dagli oltre 50 centimetri di neve caduti in città nella notte scorsa e dal metro e passa che ricopre i vari collegamenti alle case dei villaggi rurali di San Giovanni in Fiore». È quanto comunica il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro che aggiunge: «Sto verificando in prima persona la situazione e partecipando direttamente agli interventi urbani ed extraurbani, tenuto conto che il Comune ha un territorio di quasi 280 chilometri quadrati e che da diversi anni non c’erano nevicate così abbondanti».

«Presenza, responsabilità e organizzazione sono doverosi e indispensabili – sostiene -. Perciò sono insieme agli addetti comunali in questa fase delicata e li ringrazio molto per la loro professionalità e volontà. Senza perdere tempo, abbiamo già attivato il numero permanente del Coc, che è 0984.975434, in modo che i cittadini possano richiedere la consegna a domicilio di farmaci e ogni aiuto da parte dello stesso Centro operativo comunale in caso di effettivo bisogno».

«Non solo – sottolinea il sindaco -. È già attivo anche uno specifico servizio comunale di scorta delle ambulanze, per garantire gli spostamenti sicuri dell’emergenza/urgenza sanitaria. I mezzi antineve del Comune continuano a lavorare con il massimo scrupolo. Andremo avanti senza fermarci e io sarò ancora con le nostre squadre, come un sindaco deve fare». Ed in coda al messaggio, Succurro raccomanda «prudenza ed attenzione e ricordo che in caso di necessità e urgenza è operativo il servizio del Coc al numero telefonico 0984.975434 ed il Comando della Polizia locale al numero telefonico 0984.992690».