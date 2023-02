Il Pd si mette di traverso e blocca i lavori, è caos all’Anci Calabria – FOTO

COMUNI AL VOTO

LAMEZIA TERME Non è ancora iniziata, a Lamezia Terme, l’assemblea dell’Anci Calabria chiamata a eleggere il nuovo presidente. L’inizio dei lavori era fissato questa mattina alle ore 9.00 in prima convocazione e alle 10.00 in seconda convocazione ma la riunione è stata aggiornata al pomeriggio. In primo luogo – secondo quello che si è appreso – si sarebbe cercata anzitutto una soluzione unitaria che superasse la contrapposizione tra i due candidati alla presidenza dell’associazione dei Comuni calabresi, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, di Forza Italia, e il sindaco di Cosenza Franz Caruso, espressione del centrosinistra: la mediazione però non avrebbe sortito effetti. A complicare ulteriormente il quadro una discussione particolarmente accesa sarebbe in atto sulla platea congressuale, che non sarebbe stata definita alla vigilia: in sostanza non ci sarebbe l’accordo sul far votare un consistente gruppo di sindaci che solo nei giorni scorsi ha regolarizzato l’iscrizione all’Anci. A mettersi di traverso – a quanto si è appreso – sarebbero essenzialmente gli amministratori di area Pd, che temono una sconfitta. Per dirimere la questione è stato convocato ad horas il comitato direttivo regionale dell’Anci. A comunicare lo slittamento dei lavori il delegato Anci che ha traghettato l’associazione fino all’odierno congresso, il sindaco di Cassano Jonio Gianni Papasso.