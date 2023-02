Al via oggi la Bit, Calabria protagonista. Anteprima “Verso il Sud” – VIDEO E PROGRAMMA

L’evento

MILANO Parte oggi alla Fiera di Milano “Allianz-Mico” la 15° edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo. Un evento che verrà seguito da vicino dal Corriere della Calabria con approfondimenti, interviste, confronti.

L’evento clou della prima giornata è in programma nello stand della Regione Calabria – che si presenta con il brand ormai noto di “Calabria Straordinaria” – dove verrà proiettato in anteprima assoluta il trailer del corto diretto dal regista Giacomo Triglia e girato in Calabria. È Elisabetta Gregoraci ad accompagnarci in un road movie “Verso Sud”, dal Pollino allo Stretto! La colonna sonora “Da cielo a cielo” è quella di Dimartino, il cantante che era in corsa anche quest’anno alla kermesse musicale Sanremo 2023. La realizzazione del corto d’autore è stata promossa dalla Fondazione Calabria film commission, nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria. Si tratta di una delle tante iniziative che la Fondazione sta portando avanti per la promozione del cineturismo: questa estate, sempre in Calabria, tra Gerace e Scilla, è stato ha realizzato il videoclip musicale “Alla Salute” di Jovanotti, diretto sempre da Triglia.

L’appuntamento è in programma alle 16 con la presenza di tutti i protagonisti del corto e l’influencer Giovanni Arena. L’incontro sarà moderato dal giornalista Rai Riccardo Giacoia.

Il programma delle manifestazioni

Ma il programma che vedrà la Calabria protagonista della fiera in programma dal 12 al 14 febbraio, prevede un primo appuntamento alle 12 con l’incontro “Ti racconto la Calabria”. Un appuntamento dedicato al tema del cinema e come questo contribuisce allo sviluppo turistico. All’evento parteciperanno il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il regista Mimmo Calopresti, il musicista Sergio Cammariere, lo sceneggiatore Nicola Guaglione ed i registi Manetti Bros e Fabio Mollo. Oltre agli attori Michele Placido, Alessandro Preziosi e Lina Siciliano. L’appuntamento verrà moderato da Giancarla Rondinelli, giornalista di “Porta a Porta”.

Alle 16 la presentazione del video “Verso Sud.

Mentre alle 17,30 è in programma “Investire in Calabria”, i buyer incontrano il governatore Roberto Occhiuto e l’ad di Sacal Marco Franchini.

Gli appuntamenti seguiranno anche nei prossimi giorni.

Qui in basso è possibile scaricare l’elenco completo del programma