Installazione di un nuovo angiografo nella sala operatoria di Cardiologia, l’Asp di Crotone approva il progetto

l’annuncio

CROTONE Il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone ha approvato in data odierna il progetto definitivo per l’installazione del nuovo angiografo nella sala operatoria di Cardiologia. L’iniziativa rappresenta il punto di partenza per la predisposizione della futura Emodinamica nella Azienda Sanitaria di Crotone. Si procederà, nell’immediato, al conferimento sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione delle attività di progettazione esecutiva, al fine di consentire il tempestivo avvio dei lavori di installazione della nuova apparecchiatura elettromedicale. Riguardo al piano di ammodernamento tecnologico aziendale, l’Azienda ha già proceduto all’acquisto ed all’installazione delle attrezzature inserite nelle linee di investimento del Pnrr dedicate alla sostituzione delle apparecchiature obsolete, di cui al Dca n. 82/2022. Nello specifico, sono state già acquistate, collaudate e messe in funzione 13 nuove apparecchiature su un totale di 19 complessivamente previste per il territorio dell’Asp crotonese, per una percentuale di completamento delle attività pari al 73,68%. Si tratta di 13 ecotomografi di ultimissima generazione, che sono stati destinati, oltre che al presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio, ai poliambulatori di Crotone, Mesoraca e Ciro. Sono in fase avanzata le procedure per l’acquisto e l’installazione di ulteriori apparecchiature.