Insulti e minacce all’ex moglie, 61enne allontanato da casa a Crotone

il provvedimento

CROTONE Perseguitata per mesi dall’ex marito che non si rassegnava alla fine della loro relazione, ricevendo insulti, minacce e continue molestie. In varie occasioni, l’ex marito l’avrebbe anche pedinata e seguita nei suoi spostamenti verso il luogo di lavoro e verso casa, arrivando anche a danneggiare la sua automobile, provocandole così un forte stato di ansia e paura. L’uomo, un crotonese di 61 anni, è stato allontanato da casa con divieto di comunicare con la donna, anche per via informatica. La misura cautelare, disposta dal gip, è stata eseguita dalla squadra mobile di Crotone. L’uomo risulta indagato per atti persecutori e danneggiamento aggravato.