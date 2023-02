Persone non autosufficienti, Staine: «Via libera a un piano da 67 milioni»

L’annuncio

CATANZARO «Una dote finanziaria importante per le politiche sociali del territorio che consentiranno di avviare un percorso di integrazione di servizi socio-sanitari, finalizzato a realizzare un migliore welfare di comunità regionale e locale». È quanto dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Emma Staine, in merito all’approvazione in Giunta della Programmazione regionale per la non autosufficienza, triennio 2019-2021, che prevede un finanziamento complessivo di oltre 67 milioni di euro per interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti.

«Il progetto regionale per l’assistenza alla persona non autosufficiente – è detto in una nota – da realizzare attraverso la programmazione concordata con gli Ambiti territoriali, ruota attorno al concetto di centralità della persona alla quale si garantiscono specifici bisogni, anche complessi e afferenti a diverse sfere e ambiti. La Programmazione è stata trasmessa al ministero del Lavoro e Politiche sociali per l’approvazione e, una volta erogati, i fondi saranno ripartiti tra gli Ambiti territoriali».

«Priorità è data – aggiunge infine l’assessore Staine – al sostegno all’assistenza domiciliare per anziani e disabili in una logica di sussidiarietà orizzontale tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore che possa garantire i livelli essenziali delle prestazioni».