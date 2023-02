Operazione anticrimine a Cosenza, due arresti

I controlli

COSENZA Due arresti e sequestri di una pistola e di 5 panetti di hashish. È l’esito dell’attività svolta dai carabinieri della Compagnia di Cosenza, nell’ambito di servizio di controllo straordinario del territorio.

In particolare i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne pregiudicato del posto ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avendo rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità e sequestrato 120 gr. di cocaina e 18 gr. di hashish, da cui i successivi accertamenti tecnici hanno evidenziato che fosse possibile ricavare rispettivamente 716 dosi e 230 dosi.

È stata poi data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 66enne pregiudicato del posto, emessa dal Tribunale di Cosenza, a seguito di un’accertata violazione alle prescrizioni degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

La pistola e l’hashish scoperti dai carabinieri



Infine, i Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno rinvenuto e sequestrato, in area ad alta densità criminale, un’arma comune da sparo cal. 4.5 clandestina, perché sprovvista dei previsti contrassegni distintivi e 5 panetti di hashish, del peso complessivo di circa 500 gr. Sono in corso indagini per accertare chi avesse avuto nella disponibilità la pistola e lo stupefacente in sequestro per i successivi accertamenti tecnici.