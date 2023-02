Superbonus, Ance: «Dal Governo apertura e consapevolezza»

l’annuncio

ROMA «Siamo soddisfatti. Abbiamo trovato un confronto franco, una apertura e anche una grande consapevolezza da parte del Governo sul fatto che vanno sbloccati i crediti pregressi: una apertura sugli F24, che era una proposta nostra e dell’Abi, e un tavolo tecnico immediato anche per il futuro». Lo ha detto la presidente di Ance, Federica Brancaccio, al termine dell’incontro convocato a Palazzo Chigi per parlare delle soluzioni agli effetti del decreto legge sui crediti fiscali. Per quanto riguarda invece le risposte del Governo alle istanze sulla prosecuzione dei bonus edilizi da adesso in avanti, la presidente dei costruttori riferisce che «il ragionamento sulle misure stabili per il futuro dipenderà dalla copertura del bilancio, cioè da quanto potrà mettere il Paese su bonus e incentivi fiscali, magari modulandolo sulle fasce di reddito».