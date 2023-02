Trasversale delle Serre, pubblicato il bando di gara per il lotto “Vazzano-Vallelonga”

Infrastrutture

CATANZARO «Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativo al Lotto “Vazzano-Vallelonga”, nell’ambito dei lavori per il completamento della Trasversale delle Serre». Lo riporta una nota della società del Gruppo FS Italiane.

«L’intervento infrastrutturale, caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva – si legge – è compreso nell’elenco delle opere prioritarie oggetto di commissariamento da parte del Governo Nazionale, concorrendo all’obiettivo del completamento dell’itinerario Ionio- Tirreno della parte centrale della Calabria. Nel contesto trasportistico regionale e nazionale, la completa realizzazione della Trasversale delle Serre ha una valenza strategica indiscutibile, comportando non solo una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali, ma anche l’incremento degli standard di sicurezza stradale».

«Inoltre, la Trasversale delle Serre, una volta realizzata – è detto ancora – definirà la chiusura dell’anello viario composto, oltre che dall’arteria in questione, dalla A2 Autostrada del Mediterraneo (a ovest), dalla SS 106 (a est) e dalla SS 280 “dei due Mari” (a nord). Quanto finora raggiunto è il risultato delle molteplici azioni di semplificazione procedurale attuate, in applicazione della specifica disciplina delle opere commissariate, mediante una forte cooperazione istituzionale tra il Commissario Straordinario, Ing. Francesco Caporaso, e la Regione Calabria; grazie a ciò, è stato possibile concludere in meno di un anno gli iter autorizzativi di tutti i lotti che compongono l’opera nel suo complesso, velocizzando, conseguentemente, anche le corrispondenti fasi di completamento e di approvazione delle progettazioni».

«L’investimento complessivo per il completamento della Trasversale delle Serre – si legge in dettaglio nella nota – è di 512,5 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di risorse pari a 387,2 milioni di euro. Attualmente, il fabbisogno economico residuo, di 125,3 milioni di euro, è riferito alla realizzazione del lotto Gagliato-Soverato».

Grande soddisfazione è espressa dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: «l’avvio delle procedure di gara per il lotto Vazzano Vallelonga si aggiunge alla notizia di qualche giorno fa della consegna dei lavori del lotto ‘Scornari’ e dall’aver appreso dell’avanzato stato delle procedure di affidamento del lotto ‘Cimitero di Vazzano’, completando definitivamente il quadro degli interventi previsti nella provincia di Vibo Valentia».

«Il completamento della “Trasversale delle Serre”- sottolinea il Presidente – è stato considerato un obiettivo prioritario del mio mandato istituzionale sin dall’insediamento e ogni futuro sforzo sarà concentrato sul reperimento dei fabbisogni finanziari residui finalizzati alla relativa realizzazione».

Il progetto

Nello specifico, il tracciato del lotto “Vazzano-Vallelonga”, della lunghezza complessiva di circa 7 km, interessa i territori dei Comuni di Vazzano (VV) e di Vallelonga (VV), prevedendo per circa 1/3 del suo sviluppo l’adeguamento dell’esistente S.P. 60 con rettifiche plano-altimetriche della stessa e per i restanti 2/3 la costruzione in nuova sede. È prevista la realizzazione di n. 13 viadotti, per una lunghezza complessiva di 2.415 metri, di una galleria naturale di circa 100 m, di numerose opere di sostegno e di sistemi di regimentazione idraulica.

Il costo complessivo dell’investimento del lotto Vazzano Vallelonga è di circa 262,7 milioni di euro.

Sul fronte degli altri interventi che compongono il completamento della Trasversale delle Serre, per il lotto “Scornari” il 14 febbraio scorso è stata effettuata la consegna dei lavori all’appaltatore, mentre le procedure di affidamento dei lavori del lotto “Superamento del Cimitero di Vazzano”, avviate il 10 ottobre 2022 con la pubblicazione del bando di gara, sono ormai in fase di conclusione; relativamente ai due interventi ricadenti nella provincia di Catanzaro, per il completamento della Bretella per Petrizzi è prevista la pubblicazione del bando di gara entro la fine della primavera, mentre per il lotto Gagliato Soverato le procedure di appalto sono subordinate al reperimento della completa copertura finanziaria.

Per contrastare i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti, il 6 dicembre 2022 il Commissario Straordinario, la Direzione Tutela Aziendale Anas e la Prefettura di Vibo Valentia hanno sottoscritto i Protocolli di Legalità per ciascuno dei tre interventi ricadenti nella provincia vibonese. Sono di prossima sottoscrizione i Protocolli di Legalità per i lavori che interesseranno la provincia di Catanzaro.